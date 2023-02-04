Генпрокурор Германии заявил, что им удалось собрать доказательства военных преступлений рф в Украине «в трехзначном диапазоне»

Германия в рамках собственного расследования собрала доказательства сотен военных преступлений в Украине. К ответственности будет привлечено высшее военное и политическое руководство россии.

Об этом говорится в интервью генерального прокурора Петера Франко газете Welt am Sonntag .

«Сейчас, например, мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче или нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру», - сказал Франк.

Пока у прокуратуры есть доказательства в «трехзначном диапазоне», добавил он, не вдаваясь в подробности.

В марте 2022 года Германия начала собирать доказательства для судебного преследования в связи с военными преступлениями, в частности, путем опроса украинских беженцев и оценки общедоступной информации, сказал Франк, добавив, что немецкая прокуратура еще не ведет расследование по конкретным лицам.

«Мы готовимся к возможному более позднему судебному разбирательству - то ли в Германии, то ли с нашими зарубежными партнерами, то ли в международном суде», - добавил он.

На вопрос, кого следует судить, Франк сказал, что российские государственные лидеры и реализующие решения на высшем военном уровне должны быть привлечены к ответственности.

Напомним,ПАСЕ поддержала создание спецтрибунала для россии и беларуси за войну в Украине.