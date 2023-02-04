Оккупанты расстреливают командиров, которые медлят с исполнением приказов – ЦНС

Россияне прибегают к привычной для них практике со времен Второй мировой войны – расстрел тех, кто медлит или отказываются от выполнения приказов.

Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

«Согласно перехвату радиообмена боевиков из ЧВК «Вагнер», боевик с позывным «акробат» получил приказ расстрелять «устинова» и повести его группу в бой. Из-за плохой связи боевик «акробат» сначала услышал, что должен расстрелять всю группу «устинова». По его реакции заметно, что это для них обычная практика. Для россиян эта группировка не имеет никакой ценности, поскольку в настоящее время ее основу составляют завербованные заключенные, потери которых не несут за собой никаких социальных расходов для оккупантов», – говорится в сообщении.

Напомним, как экс-командир убитого кувалдой Нужина, которому удалось сбежать в Норвегию, заявил, что знает о 10 случаях казни «вагнеровцев».