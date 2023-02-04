Оккупанты заметают следы военных преступлений в Маруиполе – вывозят обломки домов вместе с останками погибших людей

В Мариуполе российские захватчики демонтируют разрушенные дома и вывозят вместе с завалами тела погибших мирных жителей.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

- Хочу еще раз напомнить, что самое жестокое преступление Российская Федерация совершила на территории города Мариуполя, уничтожив 50% жилищного фонда. То есть, 1300 единиц многоквартирного сектора этих домов больше не существует. Сегодня оккупационные власти массово убирают следы военных преступлений, - сказал Бойченко.

Чиновник говорит, что из 1300 уничтоженных домов сейчас предложено демонтировать 1000. Сейчас этим системно занимаются. Если раньше, разбирая завалы, из-под них доставали тела людей, то сейчас остатки построек вывозят вместе с людьми.