Самолеты F-16 могут поступить от европейских стран, – американские эксперты

Западные эксперты считают, что самолеты F-16 могут поступить в Украину от европейских стран, даже если президент США Джо Байден отрицает их поставки из США. В частности, обозреватели указывают на то, что уже раньше оружие, которое отказывались поставлять США, в конце концов попадало в Украину, если оно соглашалось передать европейские союзники по НАТО.

Об этом пишет Голос Америки.

Издание отмечает, что на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине свои истребители F-16 в полной координации со странами НАТО. А в прошлом месяце министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сказал, что его правительство рассмотрело бы запрос Киева на F-16 с готовностью рассматривать разные варианты.

Военные аналитики считают, что истребители могут сыграть решающую роль, чтобы помочь Украине отразить вероятное наступление России весной. По словам аналитика из Центра анализа европейской политики Гордона "Скипа" Дейвиса, эти самолеты, если они поступят от союзников, смогут изменить ситуацию на поле боя в Украине.

«Истребители F-16, группа многих разных типов западных самолетов, а также самолеты российского производства и модели МИГ-29 и МИГ-21, имеющиеся у союзников, могут повлиять на помощь небольшим ВВС Украины, которые продолжают превышать ожидания. В частности, помочь им защищаться, нанести удары по российским целям, которые являются важнейшими для поддержки российского наступления в Украине, российского вторжения и оккупации украинской территории», – сказал Дейвис в интервью корреспондентке «Голоса Америки» Татьяне Ворожко.

Дейвис, ранее бывший заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, считает, что отсутствие опыта у украинских пилотов не должно стать препятствием для передачи этих самолетов Украине, поскольку альянс имеет большой опыт в обучении пилотов и технического персонала из бывшего советского блока.

Могут ли они на них летать, содержать и использовать должным образом? F-16 обладает невероятным набором датчиков и систем вооружения. Они сложны и существенно отличаются от МИГ-29, где сейчас летают украинские пилоты. Но мы как альянс и США как страна продемонстрировали, что мы в состоянии обучать пилотов со всего альянса - от Польши до Словакии и других. У Румынии сейчас есть огромная программа для перевода своих пилотов МИГов на F-16», – говорит бывший высокопоставленный чиновник НАТО.

По его мнению, обучение технических работников длится дольше, чем пилотов, и «им, возможно, понадобится от шести до 12 месяцев, чтобы действительно стать специалистами».

Что касается самих самолетов, то, по его данным, Польша и Словакия могли быть среди тех стран, которые уже сейчас готовы передавать свои F-16 Украине.

«Поляки уже достаточно долго говорили о том, чтобы придать 28 своим F-16, сыграющим огромное значение. Это увеличит мощность ВВС Украины более чем вдвое. Кроме того, есть куча стран с МиГами. Поляки и словаки – это две нации, которые предложили предоставить Украине свои МиГи. В Словакии их неопределённое количество. Польша говорила о готовности предоставить 28 МиГ-29. Это самолеты, на которых летают украинцы. Только с этими тремя странами можно создать несколько эскадрилий. Румыния переходит от МиГ-21 к F-16, поэтому там есть самолеты. Они еще не обещали их и не предлагали, но они могут быть частью этого пакета, учитывая их сильнейшую поддержку Украины, близкое расположение и влияние на безопасность в Черном море», – сказал Дейвис.

Газета New York Times (NYT) сообщила, ссылаясь на американских и европейских официальных лиц, что вероятно, что самолеты Украине могут передать Дания или Нидерланды.

Как отмечает газета со ссылкой на американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 F-16 и переходят на более совершенные истребители F-35, поэтому «отправка некоторых F-16 в Украину имела бы смысл».

Для того чтобы передать свои истребители американского производства в Украину или в любую другую страну, любой член НАТО должен получить разрешение правительства США. Но это, по мнению Эвелин Фаркас, бывшей высокопоставленной должности Пентагона по вопросам Украины во время администрации Обамы, не должно быть препятствием. По ее словам, так было со снабжением танков и другого оружия, о котором Россия говорила как о возможной эскалации. Европейские страны не хотели поставлять ее без участия США, но «если мы скажем, что предоставим определенные категории оборудования, наши союзники это тоже сделают», – сказала она в разговоре с NYT.

Как говорится в статье, администрация Байдена считает, что передовые истребители будут переданы модернизированным украинским ВВС, непосредственно от США, «но в будущем». Представители Пентагона говорят, что хотят отдать приоритет оружия, которое может помочь Киеву прямо сейчас, отмечает газета.

NYT отмечает, что пакет помощи стоимостью 2,2 миллиарда долларов, о котором накануне объявила Администрация Байдена, свидетельствует о долгосрочных обязательствах, которые берет на себя США. Газета отмечает, что некоторые виды оружия, в частности ракеты большей дальности, скорее всего, поступят в Киев не немедленно, а в течение нескольких месяцев, если не лет.

Объясняя логику Вашингтона, газета говорит, что это сигнал для Москвы, что Киев, чьи потребности, по мнению администрации, сейчас больше в противовоздушном оружии, чем в самолетах, будет способен отразить российскую атаку не только сейчас, но и через год, и в будущем.