Освобожденные из российского плена бойцы находятся в неудовлетворительном состоянии, все они в больнице

Освобожденные в субботу, 4 февраля, из российского плена украинские бойцы находятся в неудовлетворительном состоянии, все они в больнице.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Дмитрий Усов во время встречи с руководителем ОП Андреем Ермаком, сообщает сайт ОП.

По словам Усова, все Освобожденные находятся в больнице и получают первую медицинскую помощь. Впереди их ждет лечение и реабилитация.

В свою очередь, Ермак отметил, что освобожденные из плена должны получить первую медицинскую помощь, пройти все необходимые обследования, при необходимости – им должны быть поставлены диагнозы.

- Как неоднократно отмечал Президент, очень важно, чтобы люди получили первую медицинскую помощь, чтобы были проведены все необходимые обследования, при необходимости – поставлены диагнозы. У государства есть возможности, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь. Безусловно, нужно обеспечить встречу воинов с родными. И потом, при необходимости, решать вопрос выезда на лечение за границу. Чтобы каждый наш защитник чувствовал, что он воевал за государство, он отдавал свое здоровье, рисковал жизнью, и государство ему благодарно, оно заботится о нем и ведет по жизни. Потому что он тот человек, благодаря которому существует Украина, - сказал он.

По словам и. о. министра внутренних дел Игорь Клименко, среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.

Ермак отметил, что подготовка этого обмена продолжалась больше месяца. Над ним работала большая команда, в частности Координационный штаб по обращению с военнопленными, представители всех ведомств, а также Офиса президента под непосредственным контролем Владимира Зеленского.

Президент Зеленский в своем обращении также упомянул обмен.

- Сегодня есть хорошая новость. Еще 116 украинцев освобождены из российского плена. Из них 114 – рядовые и сержанты, двое – офицеры. Воины нашей армии, Национальной гвардии, терробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС. Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которых содержат в российской неволе. И я счастлив всякий раз, когда это удается. Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает обмены, всему Координационному штабу ГУР. Буданову, Усову, Ермаку, Клименко, Малюку, Лубинцу – я благодарю каждого! Благодарю всех, кто помогал, - сказал Зеленский.

Также он упомянул министра внутренних дел Дениса Монастырского, погибшего в результате авиакастрофы: «Этот обмен готовился еще при его участии. И его гибель – действительно большая потеря для нашего государства».

Всего с 24 февраля, по словам Зеленского, удалось вернуть уже 1762 украинца и украинок из российского плена.