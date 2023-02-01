«Нанотехнологии» в российской армии: Резников показал, чем оккупанты защищаются от HIMARS

В Минобороны показали «сверхсовременное» вооружение российских военных, которым они хотели оградить Херсонский мост от украинских атак HIMARS.
«Модерную» разработку российских военных показал министр обороны Алексей Резников.
«Это военный угольниковый отражатель. Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого», – написал министр в Twitter.
Это является military corner reflector. Центр района поблизости Керсонского моста был подключен к дочерям таких российских reflectors. Хорошая třídа, чтобы использовать этот anachronism для защиты людей от... HIMARS— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 4 February 2023
Безусловно, это борьба за свободную перспективу против totalitarian past. pic.twitter.com/ZpgapiASRH