«Нанотехнологии» в российской армии: Резников показал, чем оккупанты защищаются от HIMARS

В Минобороны показали «сверхсовременное» вооружение российских военных, которым они хотели оградить Херсонский мост от украинских атак HIMARS.

«Модерную» разработку российских военных показал министр обороны Алексей Резников.

«Это военный угольниковый отражатель. Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS. Действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого», – написал министр в Twitter.