США сбили вероятно китайский шпионский воздушный шар над океаном и начали сбор обломков

Соединенные Штаты в субботу сбили вероятно китайский шпионский воздушный шар у побережья Каролины после того, как она пересекала важные военные объекты по всей Северной Америке и стала последней точкой вспышки напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Об этом пишет AP.

Издание отмечает, что в территориальных водах США в Атлантическом океане продолжалась операция по сбору обломков воздушного шара, которая летела на высоте около 60 000 футов и была примерно в три школьных автобуса. Воздушный шар был сбит истребителем ВВС, по словам двух официальных лиц, которые не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос и говорили на условиях анонимности.

Ранее в субботу президент Джо Байден сказал журналистам, что «мы позаботимся об этом», когда его спросили о воздушном шаре. Федеральное авиационное управление и береговая охрана работали над тем, чтобы освободить воздушное пространство и воду под воздушным шаром, когда она достигла океана.

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, после которого воздушный шар опустился в воду. Вблизи были замечены летевшие поблизости самолеты американских военных, а корабли были развернуты в воде для проведения операции по восстановлению.

Официальные лица пытались рассчитать время операции, чтобы они могли вытащить как можно больше обломков, прежде чем оно утонет в океане. Ранее Пентагон оценивал, что любое поле обломков будет значительным.

Воздушный шар был замечен в субботу утром над Каролиной, когда он приближался к побережью. Готовясь к операции, администрация FAA временно закрыла воздушное пространство над побережьем Каролины, включая аэропорты в Чарльстоне и Миртл-Бич, Южная Каролина, и Уилмингтон, Северная Каролина. FAA перенаправило воздушное движение из этого района и предупредило о задержках из-за ограничений полетов.

Береговая охрана посоветовала морякам немедленно покинуть этот район из-за военных операций США, «которые представляют значительную опасность».

Байден был склонен спустить воздушный шар над землей, когда его впервые проинформировали об этом во вторник, но представители Пентагона отказались от этого, предупредив, что потенциальный риск для людей на земле превосходит оценку потенциальных достижений китайской разведки.

Публичное обнародование воздушного шара на этой неделе привело к отмене визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, запланированного на воскресенье для переговоров, направленных на уменьшение напряженности между США и Китаем. В субботу правительство Китая пыталось смягчить отмену.

«На самом деле США и Китай никогда не объявляли о каком-либо визите, заявление США — это их личное дело, и мы это уважаем», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая в субботу утром.

Китай продолжает утверждать, что воздушный шар был просто «дирижаблем» для исследования взлетевшего с курса погоды. Пентагон сразу отверг это, а также утверждение Китая, что он не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности.

Воздушный шар был замечен над Монтаной , где расположено одно из трех американских ядерных ракетных заведений на авиабазе Мальмстром.

Пентагон также признал сообщение о втором полете воздушного шара над Латинской Америкой. "Теперь мы оцениваем, что это еще один китайский воздушный шар наблюдения", - сказал Бриг. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на вопрос о втором воздушном шаре.

Блинкен, который должен был вылететь из Вашингтона в Пекин вечером в пятницу, сказал, что он сказал высокопоставленному китайскому дипломату Ван I во время телефонного разговора, что отправка воздушного шара над США была «безответственным актом и что решение (Китая) принять такие меры накануне моего визита вредит обсуждению по существу, к которому мы были готовы».

Реакция в китайском Интернете без цензуры отражала официальную позицию правительства о том, что США раздувают ситуацию. Некоторые использовали это как возможность высмеять оборону США, говоря, что она не может защитить даже от воздушного шара, а националистические влиятельные лица бросились использовать эту новость, чтобы высмеять США.

Китай отрицает любые обвинения в шпионаже и говорит, что это воздушный шар гражданского назначения, предназначенный для метеорологических исследований. В МИДе подчеркнули, что путешествие воздушного шара вышло из-под его контроля, и призвали США не «размазывать» его на основе воздушного шара.