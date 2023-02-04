В Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет GLSDB

В Минобороны США подтвердили, что передадут Украине в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты GLSDB для «освобождения своих территорий».

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает ТСН .

"Мы передаем GLSDB, которые позволят Украине отвоевывать свои территории", - отметил бригадный генерал.

На уточняющий вопрос журналистов, предусматривает ли передача дальнобойных ракет GLSDB использование их для ударов по военным объектам в Крыму, он ответил:

Украина самостоятельно должна решать, какие операции проводить для освобождения своих территорий от оккупантов.

Как ранее сообщалось, в новый пакет военной помощи США Украине войдут высокоточные планирующие ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Эти самонаводящиеся ракеты американо-шведской разработки запускаются в том числе из установок HIMARS и могут поражать движущиеся цели на расстоянии многих десятков километров.