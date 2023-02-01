россияне хотят вывезти украинских детей из Луганской области в Карелию

российские оккупанты планируют вывезти украинских детей из Луганщины в Карелию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По сообщениям ЦНС, «на этой неделе состоялась встреча главы собрания республики карелия элиассона шандаровича и председателя, так называемого «народного совета» на ТОТ Луганской области денисом мельниченко».

«Ключевым вопросом обсуждения было направление на «отдых» и «оздоровление» детей из оккупированной Луганской области на «прекрасные курорты» карелии», — говорится в сообщении.

«Учитывая, каким образом россияне «отдыхают» в полярных широтах, это отнюдь не способствует оздоровлению. Кроме того, «такие частые поездки руководителей разных регионов с намерениями «выторговать» себе определенное количество детей под завуалированными поводами «оздоровления», «отдыха», «культурного обмена» преследуют как сугубо практическую цель – списание бюджетных средств на эти мероприятия так и более жуткую. – все больше появляются свидетельства похищений несовершеннолетних и торговли людьми», — говорят в Центре национального сопротивления.

ЦНС призвал жителей оккупированных территорий ни в коем случае не направлять своих детей на какие-либо поездки организованные оккупационными администрациями.