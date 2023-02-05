Оккупанты в центре Мариуполя разрушили бульвар Хмельницкого

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

«Новое «черное пятно» демонтажа в Мариуполе. Бульвар Хмельницкого. Центральный район», - отметил чиновник.

В то же время Андрющенко указал, если российские захватчики будут продолжать предпринимать такие действия, то от Мариуполя «в обычном смысле ничего не останется».