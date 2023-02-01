ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Авиация и артиллерия ВСУ в течение 4 февраля поразили 5 районов сосредоточения оккупантов, пункт управления, ЗРК и состав

Уже 347-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

НН ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 2 февраля, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 5 февраля.

Информация постоянно обновляется:

03:40 Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских кафиров, воюющих против нашей страны, сообщает официальный фейсбук Командование морской пехоты.

«Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 3 февраля, морские пехотинцы уничтожили 4 кафиров», - пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по террористам. В настоящее время известно об уничтоженном зенитном ракетном комплексе « Тор-М2ДТ » и 2 ликвидированных российских военных.

Окончательные потери врага уточняются.

02:30 Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по врагу, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ :

« Наша авиация в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов » .

01:00 ВСУ нужны сотни тысяч беспилотников - Резников на встрече с разработчиками и производителями БПЛА.

00:20 Киев, область и Днепропетровский регион в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения, сообщает компания ДТЭК. По распоряжению "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00.