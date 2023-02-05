В Горловке оккупанты обустраивают школы и детские сады под полевые госпитали, потому что больницы уже «забиты» ранеными захватчиками

Во временно оккупированной Горловке российские оккупанты обустраивают под полевые госпитали детские сады, школы или просто складские помещения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому, российские оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали», - говорится в сообщении.

Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии.