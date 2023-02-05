Оккупанты в Мелитополе решили переименовать 86 улиц

Во временно оккупированном Мелитополе россияне собираются переименовать 86 улиц и переулков, которые названы в честь украинских деятелей.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«Демонтировали памятник Шевченко, но испугались народного порицания и оправдались перемещением Кобзаря на другое место, анонсировали переименование 86 улиц, переулков и площади, названных в честь «укронацистов», - сказал мэр.

В результате героев Второй мировой войны академиков и князя Киевской Руси заменили предателями времен Советского союза.

Напомним, как ночью 14 января в Мелитополе российские кафиры демонтировали памятник Тарасу Шевченко.