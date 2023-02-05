Российские военные на оккупированных территориях изымают и сжигают украинскую литературу, называя ее «нацистской»

Российские оккупанты сжигают в котельных изъятые на временно оккупированных территориях Украины книги.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в воскресенье.

Книги изымаются из фондов общих и школьных библиотек. В Ровеньках (Луганская область) отмечены случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных, сообщает Центр национального сопротивления.

В центре отмечают, что практику сжигания книг россияне, вероятно, позаимствовали у нацистской Германии.

«При этом россияне оправдывают это тем, что они изымают «нацистскую литературу», и в список такой литературы попадают все украинские книги», - подытожили в ЦНС.

Напомним, в школе под Изюмом обнаружили пол тысячи учебников по россии: «Оккупанты планировали воспитывать русский дух и патриотизм».