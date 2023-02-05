В Минобороны заверили, что Украина не будет бить дальнобойными ракетами по территории рф

Украина не планирует использовать обещанное США оружие большей дальности для ударов по российской территории.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля.

— Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории, – подчеркнул он.

Напомним, что Вашингтон включил в пакет военной помощи на сумму 2,175 миллиарда долларов дальнобойные снаряды, дальность действия которых составляет 150 километров . Однако в новом пакете отсутствуют ракеты ATACMS. Также в Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет GLSDB.