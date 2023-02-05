В Украину вернули двух девочек-подростков – их мать умерла после депортации в россию

Украина вернула еще двух подростков, незаконно депортированных из Луганской области в россию.

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Сообщается, что двое сестер 13 и 15 лет вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В россии мама умерла, а дети попали в приют.

Их старшая сестра, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область, обратилась в Минреинтеграцию. Все вместе прошли путь от оформления опеки над девушками до их возвращения в Украину.

Сейчас девочки находятся в полной безопасности.

Напомним, в Украину вернули парня, которого кафиры вывезли в рф и отдали в приемную семью.