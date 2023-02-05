На жителя Москвы составили протокол за репост видео в первый день полномасштабной войны – донос написали его коллеги

На москвича составили протокол о «дискредитации ВС РФ» за то, что он репостнул видеозапись из паблика «Настоящий Лентач». На видео пенсионерку задерживают во время антивоенной акции. По данным администрации самого паблика, репост был сделан еще в феврале прошлого года — вечером 24 февраля, в первый день полномашстабного вторжения россии на территорию Украины.

Об этом сообщает The Insider.

На видео, согласно подписи, петербургские полицейские тащили в автозак блокадницу, которая вышла с плакатом «Нет войне». Администрация «Настоящего Лентача» отметила, что связалась с проектом «ОВД-Инфо» для того, чтобы мужчина получил хорошую юридическую помощь.

«Репост был сделан в феврале, однако дело завели только сейчас. Донос написали коллеги подписчика, которые хотят его уволить. Мы попросили наших друзей из ОВД-Инфо найти ему нормального адвоката — ребята уже этим занимаются. И, если что, поможем оплатить штраф. Напоминаем: ВК — кремлевская помойка, которая сольёт любые ваши данные по первому же запросу товарища майора», — сказано в сообщении «Настоящего Лентача».

Напомним, на жителя российского города Чита Ивана Лосева составили административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии за пост с описанием сна про ВСУ и украинского президента Владимира Зеленского.

Жительницу Казани Светлану Потеряхину оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации российской армии» за то, что 24 сентября она вышла на акцию против мобилизации с плакатом «Мир».

Жительницу Тюмени Алису Климентову признали виновной по административной статье о «дискредитации вооруженных сил рф» за то, что она написала на асфальте «Нет в***е».

А суд в российской Вологде приговорил к трем годам лишения свободы 61-летнего кочегара Владимира Румянцева, который с помощью радиоточки рассказывал правду о войне.