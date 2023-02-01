В Токмаке оккупанты отбирают жилье у местных жителей – их дома отдают коллаборантам

В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из их домов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Вместо них заселяют местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских так называемых "правоохранительных органов". Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу.

Враг продолжает привлекать медицинский персонал из россии из-за масштабных потерь в Украине. Так, в Покровском Луганской области, на территории местной амбулатории, развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения по воде.