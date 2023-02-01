Резников считает, что западные санкции могли бы предотвратить полномасштабное вторжение россии

Министр обороны Алексей Резников убежден, что если бы международные партнеры действовали на упреждение, полномасштабной войны россии против Украины можно было бы избежать.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает "Укринформ".
- Этой войны можно было избежать в принципе, нужно было остановить Северный поток-2, обрезать доступ к системе SWIFT, запретить вхождение российских кораблей в международные порты. Если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов – этой войны можно было бы избежать, - убежден Резников.