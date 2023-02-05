ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Литовцы собрали 6 миллионов евро на радары для украинской ПВО

Уже 348-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 5 февраля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 февраля.

Информация постоянно обновляется:

00:31 Граждане Литвы собрали 6 миллионов евро на радары (РЛС) противовоздушной обороны для Украины.

Об этом сообщает Милитарный.

Акция помощи Украине, во время которой собирают средства на покупку радаров для мониторинга воздушного пространства, стартовала 30 января. В начале акции литовцы ставили своей целью собрать 5 миллионов на приобретение многофункциональных тактических радаров. Их предназначение – мониторинг воздушного пространства вблизи критической инфраструктуры. Но всю сумму и даже больше собрали за неделю.

00:17 72-я бригада ВСУ уничтожает оккупантов возле Угледара.

00:12 Американская General Dynamics будет производить танки Abrams для Украины.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Завод в Лиме (штат Огайо) может производить около 12 танков в месяц. Компания ожидает инструкции, должна ли она отдавать приоритет Украине перед другими заказами.