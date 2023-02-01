СБУ задержала двух агентов, наводивших ракетные удары по стратегическим объектам в Одессе и Херсоне

СБУ задержала двух вражеских агентов, которые по указанию врага они собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме этого, передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов «Укрзалізниці» и энергогенерирующих предприятий.

В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи разведданных захватчикам.

Один из российских агентов задержан вблизи центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.

Приспешниками агрессора оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Оба злоумышленника находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский".

Именно от него российские агенты получали задания на разведывательно-подрывную деятельность в южном регионе Украины.

Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны с доказательствами общения с представителем фсб.

В настоящее время обоим задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.