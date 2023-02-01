Иран и рф договорились о производстве дронов-камикадзе в россии, - WSJ

Иран и рф продолжают укреплять военное сотрудничество и согласовали создание на территории россии производства иранских беспилотников-камикадзе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, ссылающегося на официальные источники «одной из стран-союзниц США», Москва и Тегеран согласовали планы строительства в россии завода мощностью 6000 дронов.

Как сообщается, на 5 января россию посещала иранская делегация, которая проинспектировала место строительства завода в Елабуге и согласовала вопросы сотрудничества.

Также источники утверждают, что Иран и рф договариваются о разработке «быстрейшего» дрона на базе Shahed-136.

Запланированный завод входит в соглашение между поссией и Ираном на сумму один миллиард долларов США, в рамках которого Иран получает для исследования образцы современного оружия, которое смогла захватить в Украине, утверждают источники.