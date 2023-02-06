Рф отправила на утилизацию крупнейшую атомную подлодку

В рф из боевого состава ВМФ вывели тяжелую атомную подлодку «Дмитрий Донской», которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Сообщается, что «Дмитрий Донской» будет ждать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

Подлодка «Дмитрий Донской» была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. По водоизмещению она является крупнейшей в мире — 48 тысяч тонн. Некоторое время подлодка была самой большой по размерам (172 м в длину и 23 мм в ширину).

Россияне заявляют, что на заводе «Севмаш» «строится новый «Дмитрий Донской» проекта «Борей-А». О сроках окончания строительства этой лодки не сказано.