Руководителю российской железной дороги объявили подозрение за помощь во вторжении оккупантов в Украину

Олег Белозеров В результате следственно-оперативных действий собрана доказательная база на руководителя ОАО «Российские железные дороги», который способствовал и продолжает способствовать полномасштабному вторжению рф в Украину, ему заочно объявлено о подозрении.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и временно оккупированные территории нашего государства.

Для этого привлек 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск.

По указанным компаниям, по инициативе СБУ, наложены экономические санкции СНБО Украины.

Генеральному директору ОАО «Российские железные дороги» по материалам СБУ объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.