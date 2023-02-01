В ГУР заявили, что удар по оккупантам в Макеевке является частью контрнаступления

Такие события, как высокоточный удар по общежитию с мобилизованными россиянами в оккупированной Макеевке, являются частью украинского контрнаступления.

Об этом сообщает представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий .

«Такие события как высокоточный удар по оккупированной Макеевке и являются частью нашего контрнаступления – резонансная большая потеря личного состава мобилизованных является не только свидетельством беспомощности военного командования рф, но и психологическое давление на российское общество, на россиян, которые колеблются в участии в этом абсурде. против соседнего государства», - отметил он.

В частности, россия даже засекретила информацию о гибели мобилизованных в Макеевке, поскольку осознала уровень проблемы от нанесенного Украиной удара.

Как известно, 31 декабря по зданию ПТУ в Макеевке, которое россия почти наверняка захватила для использования в военных целях, нанесен удар. Здание полностью разрушено и, как заявили в минобороны россии, там погибли 89 российских военнослужащих.

Также сообщалось, что россия пытается переложить вину за уничтожение оккупантов в Макеевке на чиновников «ДНР», - ISW.

К тому же, в британской разведке заявили, что уничтожение оккупантов в Макеевке говорит о непрофессионализме армии россии.

В разведке Британии заявили, что россия дезинформирует о количестве убитых оккупантов в Макеевке – их более 300 человек.