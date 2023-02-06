ВРУ признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

Верховная Рада Украины признала частную военную компанию «Вагнер» Евгения Пригожина международной преступной организацией.

Об этом сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Готовимся уничтожить «Вагнер» как составляющую международного терроризма. Сегодняшнее признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией в Верховной Раде – это шаг к привлечению их к ответственности. Украина будет обращаться в суды государств-союзников, а также в дальнейшем это повлияет на конфискацию российских активов», - заявил он.

За постановление 8397 проголосовали 333 депутата.

Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия сообщил, что также приняли обращение в международные организации и парламенты мира о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.

«Следующим этапом станет работа со всеми парламентами стран-партнеров, чтобы получить аналогичные решения по российским ЧВК в каждой из этих стран. Формируем группы адвокации этих решений по странам и будем смотреть за динамикой», - написал Арахамия.

Напомним, США ввели санкции против чвк «вагнера» – ее признали транснациональной преступной организацией.