ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Ущерб украинской окружающей среде от агрессии рф оценивается в 2 триллиона гривен

Уже 349-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 6 февраля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 февраля.

Информация постоянно обновляется:

00:34 Государственная экологическая инспекция с начала полномасштабной войны зафиксировала более 2,3 тысяч случаев ущерба окружающей среде на сумму около 1,9 трлн гривен.

Об этом сообщил заместитель начальника управления экологического контроля и методологии Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Ставнийчук, передает Укринформ.

- Госэкоинспекция зафиксировала уже более 2303 случаев ущерба, нанесенного окружающей среде. На сегодняшний день расчеты ведутся по четырем направлениям. В частности, сумма ущерба из-за загрязнения и засорения земель составляет более 845 млрд грн, атмосферного воздуха – 998 млрд грн, водных объектов – 56 млрд грн. Общая сумма ущерба – около 1,9 трлн грн, - отметил он.

00:19 6 февраля судно Arc Integrity, перевозящее БМП Bradley для Украины из США, прибыло в Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Судно, на котором было 60 БМП, днем прибыло в порт британского Саутгемптона. Bradley отправили в Украину в рамках пакета военной помощи на 2,85 миллиарда долларов, который был объявлен в начале этого года.

00:12 Опубликовано видео с американского завода, на котором производят снаряды для Украины.