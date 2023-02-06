Силы обороны противодействуют попыткам оккупантов окружить Бахмут, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил подразделения Сил обороны, проявившие себя в боях за Бахмут.
Об этом он рассказал в своем видеообращении.
- Ключевое – действия на передовой. В Донецкой области и других направлениях. Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите. Попыткам оккупанта оцепить город и сломать там оборону. Противодействуем.
- Я благодарю каждого воина, который своей стойкостью обеспечивает противодействие! Отдельно сегодня отмечу бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады. Благодарю вас, воины, за вашу храбрость и несокрушимость! За очень нужную Украине устойчивость, – сказал Президент.