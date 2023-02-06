Силы обороны противодействуют попыткам оккупантов окружить Бахмут, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил подразделения Сил обороны, проявившие себя в боях за Бахмут.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

- Ключевое – действия на передовой. В Донецкой области и других направлениях. Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите. Попыткам оккупанта оцепить город и сломать там оборону. Противодействуем.