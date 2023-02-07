Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 4,2 тысячи человек

В результате мощного землетрясения в Турции количество подтвержденных погибших возросло до 2921 человека, а в Сирии – до 1293.

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер сообщил, что количество жертв землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 2921, ранено 15 834 человека, сообщает Anadolu.

Количество обрушившихся зданий более 6,2 тысяч.

Из-под завалов удалось спасти около 8 тысяч человек.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что 338 000 пострадавших от землетрясений были размещены в общежитиях, университетах и центрах приюта Министерства национального образования.

По информации Al Jazeera, в Сирии в результате землетрясения количество погибших возросло до 1293 человек, также известно о 3411 раненых.