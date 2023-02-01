Николаевские морпехи показали, как «Рапирой» уничтожили скопление оккупантов

Морские пехотинцы из Николаева показали кадры уничтожения скопления оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

«Расчет МТ-12 «Рапира» 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского метко отработал по скоплению живой силы противника. Так, на днях морпехи-противотанкисты уничтожили террористов-захватчиков в одном из временно оккупированных населенных пунктов Донетчины. Слава морской пехоте Украины! Смерть оккупантам!» – сказано в сообщении.

Напомним, как николаевские морпехи показали точные удары «Рапирой» по вражескому танку.