Недостаточная эффективность санкций позволила рф обеспечить компоненты для ударных дронов, – ISW

Неэффективность западных санкций против Ирана и рф, вероятно, способствовала тому, что кремль смог приобрести западные компоненты для ударных беспилотников.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Россия и Иран продвигают планы по строительству завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории россии. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.

Россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки производимых беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.

Британская следственная группа Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых в Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, поступавшие из США.

Большинство западных компаний, чьи компоненты были обнаружены во сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в россию, Иран или беларусь.