Путин легализует коррупцию, чтобы успокоить поддерживающих его политических игроков – ISW

Президент рф владимир путин внедряет коррупцию с помощью законодательных манипуляций, чтобы «успокоить политических игроков», которые его поддерживают.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что путин продолжает открывать двери для дальнейшей институционализации коррупции в рф с помощью законодательных манипуляций. Он подписал указ 6 февраля, разрешающий российским депутатам и сенаторам не публиковать свои доходы в открытом доступе.

Ранее путин утвердили указ от 29 декабря 2022 года, который освободил всех российских чиновников, включая военных и правоохранителей, от публичного декларирования доходов.