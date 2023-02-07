Руководство оккупантов требует быстрого наступления, но захватчики не могут добиться успехов из-за недостаточных сил, – британская разведка

Рф пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года, однако она вряд ли сможет нарастить достаточно сил для существенного влияния на исход войны в ближайшие недели.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Оперативной целью рф, вероятно, является захват остальных контролируемых Украиной частей Донецкой области.

В британской разведке напоминают, что российским войскам удалось захватить всего несколько сотен метров территории в неделю. Это свидетельствует о том, что рф сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления.

«Старшие командиры, вероятно, разрабатывают планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления», - отмечают аналитики британской разведки.

Российские лидеры, вероятно, будут продолжать требовать масштабных обещаний.

«Остается маловероятным, что россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, в ближайшие недели», - говорится в сводке.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 7 February 2023 Расположились от UK government's response: https://t.co/WPxtRJO9h3 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a9JW1mHMLT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 7, 2023

Напомним, что Путин переоценил возможности своей армии, поставив новые сроки наступления.