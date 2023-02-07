Сон про Зеленского: Суд снова оштрафовал жителя Читы, на этот раз за его интервью о предыдущем штрафе

Центральный районный суд Читы назначил два штрафа по 35 тысяч рублей Ивану Лосеву из-за два интервью, который тот дал телеканалу «Дождь» и «Би-би-си». В тех интервью Лосев рассказывал о штрафе за пересказ сна про Владимира Зеленского.

Об этом сообщает «Медиазона».

Лосева признали виновным в двух эпизодах «дискредитации» армии. Первый протокол был составлен за то, что Лосев опубликовал в Instagram репортаж «Би-би-си» о своей истории. Поводом для второго протокола стал ролик на YouTube «Дождя» с названием «Штраф за сон про Зеленского: блогер из Читы рассказал, как его обвинили в «дискредитации» армии».

Как известно, 12 декабря 2022 года суд оштрафовал Лосева на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации российской армии» за пересказ сна в Instagram.

Напомним, на москвича составили протокол о «дискредитации ВС РФ» за то, что он репостнул видеозапись из паблика «Настоящий Лентач».

Жительницу Казани Светлану Потеряхину оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации российской армии» за то, что 24 сентября она вышла на акцию против мобилизации с плакатом «Мир».

Жительницу Тюмени Алису Климентову признали виновной по административной статье о «дискредитации вооруженных сил рф» за то, что она написала на асфальте «Нет в***е».

А суд в российской Вологде приговорил к трем годам лишения свободы 61-летнего кочегара Владимира Румянцева, который с помощью радиоточки рассказывал правду о войне.