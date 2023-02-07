В рф хотят узаконить участие срочников в своих «миротворческих миссиях»

Министерство обороны рф предложило изменить закон об участии в «миротворческих миссиях», расширив категории военнослужащих, которые могут отправиться воевать в других странах. В частности, в список предлагается включить призывников.

Об этом сообщают российские СМИ.

По российским законам, в «миротворческой миссии на добровольной основе» могут участвовать только военные, которые служат по контракту и прошли предварительную специальную подготовку.

Минобороны рф предлагает комплектовать военный персонал для «миротворческих миссий» с формулировкой «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под такую формулировку подпадают все военные, в том числе призывники.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки позволят стране-агрессору «расширить возможности привлечения военного персонала, который направляется для участия в миротворческой деятельности».

Также авторы проекта закона предлагают распространить его действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

Собеседник РБК в Госдуме сообщил, что российское минобороны приступило к разработке поправок более года назад. По его словам, они "облегчат ротацию военнослужащих в составах миротворческих миссий".

На сайте минобороны рф указано, что российские военнослужащие могут участвовать в «миротворческих миссиях» в пользу СНГ, ООН, ОБСЕ, участников ОДКБ, Совета россия – НАТО и Шанхайской организации сотрудничества. Решение о направлении миротворцев принимает президент рф. Военнослужащие проходят подготовку для участия в таких миссиях в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады рф.

Сейчас Россия называет свое присутствие «миротворческими миссиями» в двух регионах: с 1992 года российские войска находятся в Приднестровье, с 2020-го – в Нагорном Карабахе.

Следует отметить, что присутствие российских срочников часто замечали в Украине.

Еще напомним, как в рф отказывались признавать погибшими 27 членов экипажа затонувшего крейсера «Москва». Официально в россии признали гибель лишь пяти членов экипажа. Значительная часть из них – срочники. Также отец погибшего срочника из крейсера «Москва» Дмитрия Шкребца вызвали на разговор с российским следователем. Ранее он неоднократно критиковал в соцсетях российских военных, власти и лично президента рф владимира путина.