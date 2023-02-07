Экологический ущерб из-за обстрела в Николаеве оккупантами зданий роддома №1 составил ₴17,6 миллионов

Экологи насчитали 17,6 миллионов гривен ущерба окружающей среде в результате обстрела зданий роддома №1.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Здания коммунального предприятия Николаевского городского совета «Родильный дом № 1» в 2022 году дважды подверглись обстрелам: 21 марта – Женская консультация по улице Малой Морской, а 4 апреля – Родильный дом по улице 2 Экипажной.

В результате разрушений засор получили земельные участки общей площадью 832,8 квадратных метров, объем образованных отходов составляет 23 кубических метра.

Специалисты инспекции определили размер ущерба. В первом случае это – 9,6 миллионов, во втором – 8 миллионов гривен.

Информация о причиненном ущербе внесена в общий реестр ущерба, причиненного окружающей среде вследствие вторжения российской федерации.

Расчет производился на основании «Методики определения размера вреда, причиненного земле, почвам вследствие чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения», утвержденного приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 04.04.2027 г.