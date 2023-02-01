Расстреливать даже с поднятыми руками: Российский десантник рассказал, что командиры им приказали не брать в плен бойцов ВСУ

Российский десантник Николай Карташев рассказал, что командование приказало им не брать в плен украинских военнослужащих и расстреливать их даже в тому случае, если они будут с поднятыми руками и без оружия.

Видео с допросом Карташева, который сам попал в плен к ВСУ, опубликовали в Telegram.

Пленный является военнослужащим 234-го гвардейского десантно-штурмового полка. По словам 20-летнего Карташева, его мобилизовали в сентябре прошлого года, а уже в конце ноября он был направлен в район Херсона. Оттуда его часть перебросили на Луганское направление, в район города Кременная.

На другом видео у Карташева спрашивают относительно приказов его командования пленных не брать. Он подтверждает, что такой приказ действительно есть.

– …(расстреливать) даже если без автоматов и без броников идут, – сказал военнопленный.

Стоит отметить, что в конце прошлого года The New York Times опубликовало расследование о том, что убийства мирных жителей во время оккупации россиянами Бучи совершали десятки российских военнослужащих 234 десантно-штурмового полка рф. Среди фамилий названных 29 российских военнослужащих, находившихся в этот момент в этом районе Бучи, есть некий Николай Карташов.