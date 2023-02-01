Журналисты идентифицировали оккупантов, обстреливающих Очаков из Кинбурнской косы – СБУ открыла производство

Служба безопасности Украины в Николаевской области 1 февраля возбудила уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны на территории Очакова и Кинбурнского полуострова вооруженными силами российской федерации, в том числе «казачьей» бригадой «Дон».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Производство было зарегистрировано после выхода расследования «Схем» (Радио Свобода), в котором журналисты поименно идентифицировали предводителей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», удерживающих Кинбурнский полуостров и одноименную косу, откуда ведут регулярные Николаевской области. Из-за этих обстрелов, по подсчетам местных властей, погибли уже около 50 человек.

О начале официального расследования «Схемам» сообщила прессслужба Николаевской областной прокуратуры в ответ на информационный запрос, а также спикер ведомства Валерия Власова.

Всего, как отмечается в письме, с начала полномасштабного вторжения россии правоохранители открыли 80 уголовных дел по статье о военных преступлениях (ч. 1 и 2 ст. 438 УКУ), которые были совершены на территории Очаковской ОТГ и Кинбурнского полуострова.

«При расследовании указанных уголовных производств принимаются меры по установлению всех подразделений армии Российской Федерации и их состава, причастных к оккупации Кинбурнского полуострова и обстрелам Очакова», – говорится в ответе прессслужбы.

Ранее журналисты «Схем» идентифицировали предводителей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», удерживающих Кинбурнский полуостров и одноименную косу, завезли туда тяжелую технику и ведут регулярные обстрелы города Очаков Николаевской области. Идентифицировать военных удалось среди прочего благодаря сюжетам российских пропагандистских медиа, в которых некоторые из оккупантов полуострова рассказывают, как обстреливают Очаков из разного оружия и стремятся уничтожить город-курорт «с пятого по первый этаж».

Судя по анализу видео в открытых источниках, на Кинбурнском полуострове военные российской так называемой «казачьей» бригады «Дон» расположились на базах отдыха и гостиницах у побережья, организовали несколько линий обороны с окопами, бетонными блоками и противотанковыми ежами, а также завезли тяжелую технику.

Как установили «Схемы», возглавляет бригаду «Дон» бывший мэр Тамбова Алексей Кондратьев с позывным «Партизан», который лично «засветился» на оккупированном полуострове в сюжетах пропагандистских СМИ.

С 1998 по 2010 год Кондратьев служил в частях специального назначения генштаба минобороны рф, отмечается на сайте Единая Россия и пропагандистском госагенстве ТАСС. Воевал в Чечне, Косово и Грузии. В 2010 году возглавил список партии «Единая Россия» на выборах в городскую думу Тамбова. Следующие пять лет был мэром Тамбова, а до 2020 года сенатором в Совете Федерации – членом комитета по обороне и безопасности.

Заместителем Кондратьева является боевик Николай Дьяконов с позывным «Атаман». Его также удалось идентифицировать благодаря сюжету из оккупированной Кинбурнской косы российского издания «Известия». Пропагандистские СМИ отмечают, что именно Дьяконов в марте 2022 стал инициатором создания бригады «Дон».

С 1998 по 2009 год Дьяконов служил в вооруженных силах рф, с 2011 был помощником депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктора Водолацкого, отмечается на сайте «Союза казаков-воинов России и зарубежья». Российское издание «Новая газета» писало, что в 2014 году он участвовал в захвате Крыма: репрессировал крымских татар, выставлял блокпосты вокруг Севастополя и патрулировал береговую линию. Затем воевал на Донбассе и стал членом так называемого правления «Союза добровольцев Донбасса», как указано на сайте «Миротворец». Сейчас в рф значится как «верховный атаман» «Союза казаков-воинов России и зарубежья».

Имеет награды от действующей власти рф, в том числе и благодарственное письмо от путина, орден и наградное оружие – «казачу» шашку «За верность и усердие».

Командует артиллерийским взводом на Кинбурнской косе 26-летний Евгений Дели с позывным «Рус». До начала полномасштабного вторжения он проживал в Новосибирске, работал в магазине автозапчастей. В 2018 году проходил срочную службу – судя по шеврону, опубликованному в его соцсетях, речь идет о 10-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ. Вероятно, Евгений Дели при этом занесен в реестр террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу рф.

Добровольческая бригада «Дон имени Архистратига Михаила» была создана в начале весны прошлого года. В ее состав входят несколько отрядов (Дон, Терек, Исеть и Листань), а также бойцы так называемого Союза казаков-воинов России и зарубежья.

Кроме захвата Кинбурнского полуострова, участники этой группировки воевали под Мариуполем и Изюмом. За это в августе 48 казаков получили медали от президента рф владимира путина.

Кинбурнскую косу российские военные захватили в начале полномасштабной войны. Оттуда они почти каждый день обстреливают Очаков, который расположен в четырех километрах от города через пролив. Снаряды попадали в жилые дома, рынки, медучреждения, социальную инфраструктуру и элеваторы с зерном. За 11 месяцев войны, как отмечают местные власти в комментарии Радио Свобода, от российского оружия в Очакове погибли более 50 человек, в том числе дети.

Сейчас, по словам украинских военных, Кинбурнская коса является линией фронта. «Казаки» там не задерживаются, потому что она легко простреливается, поэтому они вынуждены завозить туда технику с полуострова, чтобы обстреливать населенные пункты. Деоккупировать полуостров и косу, как отмечают военные, целесообразно будет только в комплексе с освобождением всей Херсонщины. В оккупации на полуострове остаются до 300 человек.