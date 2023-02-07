Данилов заявил, что Украине никто не может запретить наносить удары по рф оружием собственного производство: «Оно у нас есть»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что со временем Украина получит самолеты-истребители F-16 американского производства, а уже сейчас у страны есть собственное оружие, способное нанести удары по территории россии.

Об этом идет речь в его интервью CNN, передает УП.

- Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно придут. К сожалению, тем временем мы теряем наших людей, борясь за нашу независимость, - сказал Данилов.

Он также намекнул, что Украина способна нанести удар по россии на ее собственной территории, за пределами оккупированной Украины.

- Что касается российской территории, то никто не запрещает нам уничтожать цели оружием, произведенным в Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да есть, - отметил секретарь СНБО.

CNN напоминает, что западные страны запретили Украине наносить удары по территории россии оружием, предоставленным Западом.

Во время войны на стратегических объектах в россии постоянно происходят непонятные взрывы, но Украина никогда публично не признавала свою ответственность за эти удары.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в январе прогнозировал атаки «все глубже и глубже» в россии, не признавая ответственности Украины. Тогда Буданов сказал ABC News, что он «очень рад видеть» атаки внутри россии, но до конца войны не может ответить, играет ли Украина роль в таких ударах.