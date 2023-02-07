Депутат госдумы рф предложил снять мароторий на смертную казнь для россиян, критикующих власть из-за границы

Депутат госдумы рф Андрей Колесник предложил ввести смертную казнь для россиян, которые уехали из россии за границу и критикуют оттуда свою страну и власть. Таких людей он назвал предателями.
Об этом Колесник сказал изданию «Подмосковье сегодня». Он отметил, что такие люди занимаются информационной войной, а слова иногда могут быть «посерьезнее оружия»,.
«За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать», – заявил Колесник.
Депутат объяснил, что в законодательстве рф есть пункт о смертной казни, но на нее введен мораторий. Отменить его может только суд, а не госдума. При этом, по его словам, многие депутаты имеют схожую позицию насчет наказания «предателей родины».
«Конечно, это не о тех, кто просто уехал из страны, сбежал. Малодушие и трусость уголовно ненаказуемы, бог им судья и совесть. Предателями являются те, кто уехал и при этом ведет информационную войну против россии», – написал политик в своем Telegram-канале.