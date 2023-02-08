Вдовам погибших российских оккупантов раздают шубы

В россии вдовам погибших на войне в Украине военных начали раздавать шубы.

О подарках отчитался соратник Гиркина Евгений Скрипник, сообщает Telegram-канал Россия 24/7, пишет Корреспондент.

Издание отмечает, что даже на российском ТГ-канале удивляются радостным лицом обладательниц новых шуб.

«Удивляет не сам подарок, а лицо одной из женщин на фото. Ощущение, что мужчину напрочь забыла. Так счастлива, что ей достался не картофель или приставка, а именно шуба!» – говорится в сообщении канала.