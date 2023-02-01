«Отказали 98%»: В мэрии Николаева не предоставили информацию по запросу о зарплатах чиновников и руководителей КП из-за военного положения

Сотрудники Николаевского городского совета отказались предоставить информацию о заработной плате в структурных подразделениях мэрии, объяснив это «обстоятельствами непреодолимой силы», назвав такими войну в Украине и сообщили, что ответят после завершения действия военного положения.
Более того, все ответы на запросы похожи один на один, пишет николаевская журналистика Анастасия Михайлова в Facebook.
Михайлова акцентирует внимание на том, что на ее запросы о предоставлении информации о заработной плате от департамента внутреннего финансового контроля и противодействии коррупции Николаевского городского совета, департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, управления коммунального имущества Николаевского городского совета, администрации Заводского района и коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях, руководители предоставили почти одинаковые ответы.
«Вот, только не списывай точь-в-точь», — наверное, сказали друг другу все в Николаевском горсовете и не показали мне зарплату госслужащих и работников коммунальных предприятий за 2022 год. Так я получила несколько десятков одинаковых писем от разных городских департаментов, управлений, администраций и коммунальных предприятий с объяснением "война". Мне отказали 98% всех тех, кого это касается » , – написала Анастасия Михайлова.