«Николаевоблэнерго» перенесло замеры мощности в Николаевской области

АО «Николаевоблэнерго» сообщило об отмене замеров потребления электроэнергии по Николаевской области 8 февраля.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Из-за отсутствия водоснабжения, измерения потребления электроэнергии по Николаевской области 8 февраля нецелесообразны... Поэтому принято решение о переносе дня замеров!» - сообщили в компании и добавили, что данные режимных измерений сообщат отдельно.

Также в «Николаевоблэнерго» обратили на то, что 8 февраля возможно применение плановых отключений.