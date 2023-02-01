Зеленський призначив очільників Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення очільників трьох обласних держадміністрацій: Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької.

Відповідні укази розміщені на сайті президента 7 лютого.

Дніпропетровську область очолив Сергій Лисак – начальник СБУ Дніпропетровської області, на посаду був призначений у липні 2022 року. З 2020 по липень 2022 року він очолював управління Служби безпеки України в Житомирській області. 25 березня 2022 року президент Зеленський своїм Указом присвоїв йому звання бригадного генерала.

Запорізьку область — Юрій Малашко до призначення він був виконуючим обов’язки начальника штабу – заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ, а перед цим керував Красногорівською військовою адміністрацією на Донеччині.

Херсонську область — Олександр Прокудін народився у Миколаєві. З 2000 року працював в органах внутрішніх справ. Очолював Управління кадрового забезпечення УМВС України в Херсонській області. У 2015 році бу призначений на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області. З 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУНП у Херсонській області.