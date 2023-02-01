ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты нанесли удары по Харькову, зафиксировано 6 «прилетов», начался пожар

Уже 350-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 7 февраля, можно прочесть по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 февраля.

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00:40 Россияне вечером 7 февраля атаковали Харьков, сообщает Telegramглава ОВА Олег Синегубов.

«Внимание! Оккупанты наносят удары», - указал чиновник, призвав жителей оставаться в укрытиях.

В сети пишут, что в Харькове было слышно несколько взрывов.

Немного погодя Синегубов рассказал, что было зафиксировано попадание от 6 до 10 ракет С-300 в центральной части Харькова. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Мэр Игорь Терехов отметил, что в Харькове было 6 «прилетов».

«Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе», - добавил городской голова.

Также известно о пожаре на месте одного из «прилетов».