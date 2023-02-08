Министр обороны Германии заявил, что мир без путина стал бы лучше

Министр обороны Германии Борис Писториус в Киеве заявил, что можно «без колебаний и компромиссов» сказать, что мир без путина был бы лучше.

Об этом он заявил в интервью немецком изданию BILD.

Журналист спросил Писториуса о том, «был бы мир без путина лучше?».

– Мне это кажется, это можно сказать без колебаний и компромиссов, да, – сказал немецкий министр обороны.

На вопрос, должна ли Украина победить в войне, он ответил: «Да, конечно».

Министр обороны ФРГ отметил, что не знает, сможет ли Украина отвоевать Донбасс и Крым, но отметил, что Украина «храбро сражается», а также обладает всем необходимым для этого, Западу же необходимо продолжать оказывать поддержку Украине.

Отвечая на вопрос журналиста о том, пугают ли министра российские ядерные угрозы, он ответил:

– Меня это не особо пугает. Одно — это то, что происходит внутри, а другое — это то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками, – сказал Писториус.

Напомним, что министр обороны Германии приехал в Киев и привез первый, пока игрушечный, Leopard 2.