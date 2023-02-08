Польша готова ежемесячно обучать два украинских батальона

Польша заявила о намерении ежемесячно проводить военную подготовку двух батальонов Вооруженных сил Украины.

Об этом во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма сказал заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, передает «Укринформ».

Он отметил, что Польша представила наибольшее предложение обучения подразделениям ВСУ, декларируя готовность провести групповую специальную подготовку, в частности для саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для военных ВСУ.

«Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки... Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов», - подчеркнул Скуркевич.

По его словам, эта подготовка будет адаптирована к актуальным потребностям украинской армии.

Замминистра также подчеркнул, что миссия по обучению подразделений ВСУ не должна ограничиваться тренировкой, но должна предлагать украинской стороне комплексный пакет подготовки украинских войск к боевым действиям. Он также должен включать в себя бесплатную передачу техники, на которой проходят обучение.

Скуркевич отметил, что тренировка украинских подразделений проходит в рамках миссии ЕС, в которой Польша выступила одним из главных организаторов и внесла наибольший вклад, в частности осуществляя управление миссией на операционном уровне. В частности, штаб миссии создан на базе штаба 11-й Любушской бронетанковой дивизии на западе страны.

Также Скуркевич сообщил, что Польша уже осуществила 30 поставок военной помощи Украине – вооружения, боеприпасов, амуниции. Кроме того, через созданный в юго-восточной части страны хаб «около 50 государств со всего мира присылают Украине военную помощь – ежедневно на постоянной основе».