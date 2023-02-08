Рф не готова к широкомасштабному наступлению в поставленные нереалистичные сроки, – ISW

Российское военное командование спешит начать новое большое наступление для захвата Донецкой области, не обладая достаточной боевой мощью, и ставит нереалистичные сроки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики приняли во внимание сведение Минобороны Великобритании, в котором говорится, что «россия, вероятно, пыталась начать большую наступательную операцию, чтобы достичь административных границ Донецкой области с начала января 2023 года, но смогла получить лишь несколько сотен метров территории в неделю». Такие медленные темпы россиян в Великобритании объясняют нехваткой боеприпасов и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

«Министерство обороны Великобритании отметило, что россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны в то время как российское военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения», – отмечают в ISW, соглашаясь с этим.

Также в ISW отметили, что министр обороны рф сергей шойгу провел пресс-конференцию по состоянию войны, во время которой заявил, что российские войска успешно развивают операции вблизи Бахмута и Угледара, а также заявил, что российские войска недавно взяли под контроль Соледар, Клищиевку, Подгородное, Краснополовка, Благодатное и Николаевка в районе Бахмута и Лобково в Запорожской области.