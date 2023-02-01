В Украину удалось вернуть 128 депортированных в рф детей

В Украину удалось вернуть 128 детей, которых захватчики принудительно вывезли в россию.

Об этом в комментарии «Укринформу» в Гааге сообщила начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора Украины Юлия Усенко.

– В Украину удалось вернуть 128 детей. Более 50 из них вместе с родителями или воспитателями находятся на территории стран ЕС. Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра – это 128 детских жизней. По возвращении их на Родину - работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом. О том, кто эти люди, и как все происходит, я сейчас говорить не могу, потому что это не просто навредит процессу возвращения детей, но может стоить кому-то жизнь. После победы нашей Украины обязательно обо всем поговорим. А сейчас много работы, которая приближает эту победу и мир в современном мире, - рассказала Усенко.

Она подчеркнула, что для возвращения маленьких украинцев домой нужны объединенные усилия международного сообщества и реальные шаги.

– Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно. Привычные инструменты дипломатии бездействуют, требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с поддерживающими нас, - добавила представительница Офиса Генпрокурора.

С начала полномасштабного вторжения правоохранительные органы проверяют информацию о принудительном перемещении и депортации более 16 тысяч украинских детей.

Напомним, как в начале января в Украину вернули двух девушек-подростков – их мать умерла после депортации в россию.