В российской тюрьме умер политзаключенный николаевец Ширинг

61-летний николаевец Константин Ширинг скончался в колонии №5 в городе Новотроицкое Оренбургской области рф, где отбывал незаконное наказание.

Об этом сообщили в Крымской правозащитной группе.

Как известно, Константин Ширинг был задержан спецслужбами оккупантов в Крыму в марте 2020 года. ФСБ утверждает, что он вместе с гражданской женой, военнослужащей рф, входил в украинскую разведгруппу. Женщина, по утверждению ФСБ, признала вину. Впоследствии Ширингу за «шпионаж» присудили 12 лет заключения. В 2022 году суд российских кафиров в Крыму отклонил апелляцию на приговор гражданину Украины, николаевцу Константину Ширингу.

Как сообщают правозащитники, Константин Ширинг нуждался в операции на сердце, обращался за медицинской помощью, однако операцию ему так и не провели.

Официального подтверждения факта смерти Ширинга от ИК №5 пока нет, формально будет проводиться следствие.

«Константин нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее. Неоказание медицинской помощи нашим гражданам в российских тюрьмах – не редкие случаи, а системная практика. Ответственность за его смерть лежит на администрации колонии. Именно поэтому нужно искать и задействовать все механизмы для освобождения украинских граждан, которых удерживает россия, потому что условия в колониях рф – это реальная угроза жизни», – подчеркнула председатель КПГ Ольга Скрипник.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявляло протест в связи с незаконным решением так называемого «Верховного суда Крыма» по делу Константина Ширинга.